В России не обнаружили вариант COVID-19 «Цикада»

Роспотребнадзор: новый вариант COVID «Цикада» пока не найден в России

В России пока не зафиксировали новый вариант COVID-19 BA.3.2, получивший название «Цикада». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что BA.3.2 относят к линии SARS-CoV-2 варианта «Омикрон», он является поздней ветвью линии BA.3, появившейся в 2022 году.

Из-за выраженных изменений в S-белке и генетических отличий от других линий этот вариант привлек внимание вирусологов. Его рассматривают как вариант с повышенной способностью обходить иммунную защиту организма.

По информации Роспотребнадзора, случаи BA.3.2 уже фиксировали в разных странах с ноября 2024 года, а в Европе он появился летом 2025-го.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг возбудителей COVID-19 с исследованием проб из всех регионов России и загрузкой результатов секвенирования в систему агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что в России среди штаммов COVID-19 доминирует вариант XFG.