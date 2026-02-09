Роспотребнадзор назвал доминирующий штамм COVID-19 в России

Вариант XFG (Stratus) составляет 99% новых выявленных случаев COVID-19 в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По результатам геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации доминировать продолжает вариант XFG (Stratus, Стратус). Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19», — отметили в ведомстве.

Вариант XFG также доминирует в мире. Доля заражений этим штаммом в среднем достигает 65%, занимая первое место по количеству выявленных случаев. В Великобритании доля достигла 50%, в США — около 75%.

В Роспотребнадзоре добавили, что научные организации продолжают возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из регионов России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России создали достаточно лекарств от коронавируса и все они работают.