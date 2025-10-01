В России нашли крупные партии чая с ядохимикатами

«Известия»: в России за 8 месяцев года нашли более 111 тонн чая с пестицидами

За восемь месяцев 2025 года в России обнаружили более 111 тонн чая с пестицидами. Об этом сообщили «Известия» .

По данным издания, эксперты изучили более 57 тысяч образцов чайной продукции на наличие опасных химических веществ. Нарушения обнаружили у нескольких известных брендов, включая Greenfield, «Беседа», «Русскую чайную компанию», Tess и «Золотую чашу».

«По всем фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов призвал Генпрокуратуру, кабинет министров и Минсельхоз привлечь нарушителей к ответственности.

Павлов в письме отметил, что пестициды опасны для здоровья. Они вредят нервной системе, нарушают координацию движений, память и внимание, а также могут вызвать аллергию. Некоторые из них — потенциальные канцерогены. Их использование увеличивает риск рака. Высокие дозы пестицидов приводят к острому отравлению: головной боли, тошноте, рвоте, судорогам и потере сознания.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов предупредил о возможных рисках для здоровья при употреблении фруктов и овощей сразу после их удобрения. По его словам, это связано с высоким содержанием макро- и микроэлементов в плодах.