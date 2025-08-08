Врач Неронов рассказал, что употребление овощей и фруктов после удобрения почвы может обернуться отравлением

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказал «Газете.Ru» , что употребление фруктов и овощей сразу после удобрения почвы может быть опасно для здоровья.

По словам доктора, это связано с концентрацией макро- и микроэлементов в плодах, которая может привести к отравлению. Специалист рекомендовал воздержаться от употребления плодов в течение определенного времени после удобрения, отметил сайт «Известия».

«Этот период зависит от множества факторов, включая тип применяемых пестицидов и удобрений, вид растения, методы обработки и условия окружающей среды», — пояснил Неронов.

Для некоторых овощей и ягод период ожидания может составлять от трех до 21 дня, подчеркнул врач.