В России изменят систему оказания педиатрической помощи

Минздрав России подготовил проект нового порядка оказания педиатрической медицинской помощи. Документ предполагает разделение детских медучреждений на несколько групп в зависимости от уровня и типа помощи, текст опубликовали на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в первую группу первичной помощи войдут детские поликлиники и отделения при ЦРБ и районных больницах.

Вторую группу составят самостоятельные детские поликлиники, а также отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и межрайонных центров. Третья группа — консультативно-диагностические центры для детей, включая структуры республиканских, краевых, областных и федеральных больниц.

Помощь по профилю «педиатрия» может оказываться в разных формах: первичная, скорая, высокотехнологичная и паллиативная. Условия — вне медучреждения, амбулаторно, в дневном стационаре или стационаре. Также прописаны экстренная, неотложная и плановая формы.

Отдельно регламентирована медэвакуация при скорой помощи: при угрожающих жизни состояниях ребенка доставят в ближайшую клинику с реанимацией, рентгеном и клинико-диагностической лабораторией.

