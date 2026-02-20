Сегодня 13:17 Лотерея с летальным исходом: чем опасны домашние роды? Гинеколог Милютина: акушер никогда никому не порекомендует рожать дома 0 0 0 Фото: Sina Schuldt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей при домашних родах. В законодательство могут внести изменения, которые обяжут предоставлять медицинское заключение о здоровье роженицы и младенца. Зачем это нужно — разобрался 360.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, разработавшая поправки, рассказала ТАСС, что отсутствие обязательного медицинского подтверждения факта рождения может привести к фиктивной регистрации детей ради получения государственных выплат. Кроме того, при родах дома женщина и ребенок остаются без своевременной квалифицированной медицинской помощи. «Принятие законопроекта позволит обеспечить своевременное выявление послеродовых осложнений и врожденных патологий, исключить возможность злоупотреблений при регистрации рождения, защитить права детей, рожденных вне медицинских организаций», — указала она в пояснительной записке.

Фото: Andreas Franke/picture alliance / www.globallookpress.com

Последствия домашних родов Одно из самых опасных осложнений после родов — поздние кровотечения. Об этом 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина. «Мы не знаем, осматривал ли кто-то плаценту. Скорее всего, нет. Могут быть остатки плацентарной ткани в матке. Соответственно, это может привести к поздним послеродовым кровотечениям, которые бывают очень обильными», — подчеркнула акушер. После родов нужно обязательно провести ультразвуковое исследование: убедиться, что матка сократилась, не заполнена сгустками и нет признаков эндометрита или других воспалительных изменений. Не менее важен и осмотр ребенка. Педиатр оценивает состояние его дыхательной системы, наличие пороков развития, прослушивает сердце. В современных роддомах Москвы также делают эхокардиографию, которая позволяет выявить мелкие пороки сердца, не всегда уловимые при аускультации.

Однозначно никому и никогда не надо планировать домашние роды, если человек действительно ответственно относится к своему здоровью и здоровью ребенка. Мы все равно никогда не знаем, чем закончатся эти роды.

Акушер никогда не порекомендует рожать дома Во время родов могут возникнуть экстренные ситуации. Они развиваются молниеносно, поэтому и реакция должна быть мгновенной. Самопроизвольные роды могут потребовать кесарева сечения из-за отслойки плаценты, нарушения кровоснабжения пуповины, замедления сердцебиения плода или кровотечения. «Акушер никогда никому не порекомендует рожать дома. Сейчас огромное количество учреждений, где исполнят любой каприз: рожать в ванне, на специальном стуле, ходить, лежать как угодно. Все это можно найти, но в медицинском учреждении. И это очень важно», — сказала Милютина. Также она отметила, что регистрация детей при домашних родах и медосмотр важны, чтобы предотвратить торговлю детьми. Чтобы было ясно, что именно эта женщина — мать ребенка, и исключить сомнения в том, что младенца могли передать кому-то другому.