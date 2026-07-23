В Роспотребнадзоре заявили, что вакцин от гриппа в новом эпидсезоне достаточно

К началу эпидемического сезона в России сделают достаточный запас отечественных вакцин от гриппа, прививки для граждан будут бесплатными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА «Новости» .

«Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных», — сказала она.

По ее словам, прививки будут проводить за счет федерального бюджета, все расходы на это определили без сокращений. Стоимость препарата осталась прежней, объема на всех хватит.

Попова подчеркнула, что сначала вакцинацию от гриппа пройдут дети, пожилые люди, граждане с ослабленным здоровьем и хроническими патологиями, а также те, кто по роду занятий много контактирует с окружающими.

Ранее гериатр Ольга Ткачева заявила, что прививки от пневмококка и гриппа снижают частоту инфекций и способны увеличить продолжительность жизни пожилых людей.