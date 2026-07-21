Стало известно, какие прививки способны продлить жизнь пожилым людям

Гериатр Ткачева: вакцины против пневмококка и гриппа продлевают жизнь пожилым

Прививки от пневмококка и гриппа помогают снизить частоту инфекций и увеличить продолжительность жизни пожилых пациентов. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА «Новости» .

«Вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь», — сказала медик.

По словам Ткачевой, такие прививки тормозят процессы старения, поскольку любая инфекция — это мощный воспалительный синдром, а любое воспаление, в свою очередь, ускоряет старение организма.

Она добавила, что раньше к прививкам относились иначе, но теперь их уже рассматривают как одну из мер геропротекции.

Ранее врач-гинеколог Тарана Асланова предупредила о рисках заражения инфекциями при маникюре и депиляции.