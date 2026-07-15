В Роспотребнадзоре рассказали, как продлить жизнь пожилым людям

Вакцинация может продлить жизнь россиян, а все существующие прививки доступны, в том числе и людям старшего возраста. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА «Новости» .

«Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации, могут продлить жизнь. Они делаются пожилым людям в том числе», — сказала она, отвечая на вопрос, способна ли вакцинация продлить жизнь людям, включая пожилых.

Каждую осень в России начинается Всероссийская вакцинная кампания. Особое внимание уделяют старшему поколению: настоятельно рекомендуют вакцинироваться от гриппа, чтобы выработать иммунитет до начала эпидсезона ОРВИ.

Ранее врач Нигина Арушанова порекомендовала заранее сделать прививку от гепатита А перед путешествием в эндемичные страны. Она отметила, что иммунитет после вакцинации формируется не мгновенно, на это требуется несколько недель.