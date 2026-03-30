Врач Арушанова рекомендовала сделать прививку от гепатита А перед поездкой в эндемичные страны

Перед летними путешествиями важно заранее позаботиться о здоровье и убедиться, что все необходимые прививки сделаны вовремя. Об этом рассказала врач Нигина Арушанова в беседе с «Краснодарскими известиями» .

По ее словам, вакцинация помогает защитить организм от серьезных инфекций и снижает риск осложнений. При поездках в другие регионы или за границу могут потребоваться дополнительные прививки, помимо тех, что включены в Национальный календарь.

«Гепатит A — при поездках в эндемичные страны; клещевой энцефалит — при отдыхе в лесных зонах; сезонная вакцинация против гриппа — особенно для людей с хроническими заболеваниями», — отметила медик.

Как пояснила специалист, иммунитет после вакцинации формируется не сразу, на это требуется несколько недель, поэтому откладывать такие вопросы на последний момент не стоит.