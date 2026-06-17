В Роскачестве рекомендовали покупать квас без консервантов и подсластителей

Эксперты Роскачества поделились рекомендациями по выбору качественного кваса. В составе напитка не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей, сообщило РИА «Новости» .

По данным организации, хороший квас содержит растительное сырье и продукты его переработки, сахар, натуральный мед, питьевую или минеральную природную воду, соль, дрожжи и молочнокислые бактерии, а также пищевые добавки, в том числе регуляторы кислотности.

Кроме того, Роскачество напомнило о сроках хранения кваса. Непастеризованные сорта хранятся до месяца и обязательно должны находиться в холодильнике. Пастеризованный квас может храниться до года и более, добавило Ura.ru.