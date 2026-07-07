В Роскачестве предостерегли от покупки арбузов на трассах

Роскачество призвало быть осторожными при покупке арбузов и предостерегло от приобретения плодов на обочинах дорог. В таких местах отсутствует необходимый санитарный контроль, сообщило Ura.ru .

В организации уточнили, что большинство летних кишечных инфекций связано не с химикатами, а с недостаточной гигиеной. Также категорически не рекомендуется покупать разрезанные арбузы или пробовать кусочки, вырезанные продавцом.

Эксперты посоветовали приобретать арбузы в официальных магазинах, на организованных рынках или в точках продаж возле бахчевых полей. Именно там плоды самые свежие, а продавцы зачастую могут предоставить необходимые документы на товар.