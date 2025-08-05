В РКН не подтвердили утечку данных клиентов аптек «Столички» и «Неофарм»

В Роскомнадзоре не подтвердили информацию об утечке персональных данных клиентов аптечных сетей «Столички» и «Неофарм». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о хакерской атаке на серверы компаний: якобы базы данных были удалены, а все дисконтные карты и бонусы покупателей аннулированы.

Двадцать девятого июля из-за сбоя в работе информационных систем часть аптек временно приостановила деятельность. На сайтах сетей сообщалось, что бронирование препаратов и программы лояльности недоступны, некоторые точки закрыли по техническим причинам.

Сеть «Столички» насчитывает около тысячи аптек в Москве и области, а также представлена в Санкт-Петербурге и других регионах. Аптеки «Неофарм» работают в столице, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

Согласно сообщениям в соцсетях, перебои затронули аптеки в Москве и Санкт-Петербурге. При этом часть точек продолжала работу, но без возможности использования карт лояльности.