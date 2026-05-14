В РАН предположили, как может опасно измениться хантавирус Андес

Онищенко: хантавирус Андес со временем мутирует и приспособится к человеку

Вызвавший вспышку заболеваемости на круизном лайнере хантавирус Андес постепенно адаптируется к человеческому организму и мутирует. Об этом ТАСС заявил академик Геннадий Онищенко.

По его словам, штаммы начали передаваться от человека к человеку, хотя и остаются малоконтагиозными.

«По признакам видно, что он мутирует. Это свидетельство, что штаммы мутируют, а не какой-то катастрофы. Они приспосабливаются, меняют последовательность в определенной доле и хорошо обходят иммунитет», — объяснил эпидемиолог.

Онищенко добавил, что хантавирусы в настоящее время маловирулентны. Но потенциал у вируса высокий — в 2018 году вспышка показала летальность до 35%.

Ранее бактериолог Татьяна Сатаева объяснила, что хантавирус Андес переносят не все грызуны, а только редкие виды. Поэтому в России этот штамм не встречается.