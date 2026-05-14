Россиянам рассказали, от каких грызунов можно заразиться хантавирусом

Бактериолог Сатаева: хантавирус Андес переносят не все грызуны, а редкие виды

Не все грызуны переносят смертельный штамм хантавируса Андес, а только определенные виды, обитающие в Америке и Азии. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева в беседе с РИА «Новости» .

«Штамм хантавируса Андес встречается в Северной и Южной Америке, где обитают особые виды грызунов, для которых характерен этот вирус и которые служат для него резервуаром», — объяснила собеседница агентства.

По ее словам, это оленья мышь и различные редкие крысы. В Азии это рисовые хомяки. В России этот штамм вируса не встречается.

Кроме того, сейчас известны несколько десятков штаммов хантавируса у грызунов, однако заражение людей происходит довольно редко. Разные вирусы отличаются географией, видами грызунов-носителей и симптомами. Те, кто не контактирует с грызунами и их выделениями, вне опасности, сказала Сатаева.

Ранее инфекционист Ксавье Лескюр сообщил, что заразившаяся хантавирусом пожилая француженка попала в реанимацию. У женщины самая тяжелая форма сердечно-легочного проявления заболевания.