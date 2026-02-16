В РАН объяснили причину появления оспы обезьян в России

Появление в России завозных случаев заболевания оспой обезьян вполне ожидаемо для зимы, потому что сейчас наблюдается дефицит ультрафиолетового излучения, который и считают природным дезинфектантом. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Для этого периода [завозы оспы обезьян] более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом», — сказал он.

По его словам, подхватить оспу обезьян можно в ее естественной дислокации — в западных регионах Африки. Также вирус можно встретить в экваториальной части и на юге континента. При этом он продолжает мутировать, однако пока не обрел главного — способность передачи воздушно-капельным путем от одного человека к другому.

Ранее в Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян.