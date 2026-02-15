В Петербурге выявили два новых случая заболевания оспой обезьян

В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян. Заболевших госпитализировали в городскую инфекционную больницу имени Боткина. Об этом сообщил телеграм-канал 112 .

Оба пациента пройдут лечение в стационаре. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее в конце января в Одинцовском округе Подмосковья госпитализировали мужчину с оспой обезьян. Он обратился к врачам из-за высыпаний на лице, болел около пяти дней, а температура поднималась до 39 градусов. Позже еще несколько пациентов с таким диагнозом поступили в больницу в Домодедове.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Оно может проявляться лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и высыпаниями, которые затем переходят в язвы. Вирус способен передаваться человеку не только от человека, но и от диких животных, включая приматов. При легком течении болезнь проходит за две-три недели.