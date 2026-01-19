В программу ОМС добавили новый тест для беременных
С 2026 года в программу обязательного медицинского страхования включили неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, чьи слова привел «Интерфакс».
Процедуру назначат при наличии среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам скрининга первого триместра.
Долгушина пояснила, что неинвазивное пренатальное тестирование — это анализ внеклеточной фетальной ДНК, которая циркулирует в крови матери. По этому анализу медики оценивают риск хромосомных нарушений у плода.
Исследование проводят с конца первого триместра беременности. К этому сроку ДНК ребенка в большинстве случаев накапливается в крови женщины в достаточном для лабораторного анализа количестве.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о нововведениях, появившихся в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в период с 2026 по 2028 год.