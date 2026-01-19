В программу ОМС добавили новый тест для беременных

С 2026 года в программу обязательного медицинского страхования включили неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, чьи слова привел «Интерфакс» .

Процедуру назначат при наличии среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам скрининга первого триместра.

Долгушина пояснила, что неинвазивное пренатальное тестирование — это анализ внеклеточной фетальной ДНК, которая циркулирует в крови матери. По этому анализу медики оценивают риск хромосомных нарушений у плода.

Исследование проводят с конца первого триместра беременности. К этому сроку ДНК ребенка в большинстве случаев накапливается в крови женщины в достаточном для лабораторного анализа количестве.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о нововведениях, появившихся в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в период с 2026 по 2028 год.