Россиянам рассказали о нововведениях в программе госгарантий медпомощи

Мишустин рассказал о нововведениях в программе госгарантий бесплатной медпомощи

Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил о нововведениях, появившихся в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин отметил, что профилактике заболеваний в программе уделяется особое внимание.

«Предусматриваем для граждан возможность обратиться в центры здоровья, сеть которых формируется. Специалисты помогут выявить предрасположенность к болезни и проконсультировать, как можно предотвратить ее развитие», — сказал он.

Глава кабмина уточнил, что в диспансеризацию включат исследования, позволяющие обнаружить риски появления сердечно-сосудистых патологий на ранней стадии.

Кроме того, увеличен перечень видов высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, которую можно получить по полису ОМС.

Ранее в Госдуме предложили сделать протезирование зубов бесплатным.