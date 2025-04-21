В Подмосковье врачи спасли девочку, провалившуюся в сон на несколько дней

В Подмосковье медикам удалось привести в сознание девочку-подростка, которая беспробудно спала на протяжении нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба областного Центра охраны материнства и детства.

За помощью к врачам обратились родственницы школьницы, которым не удавалось ее разбудить на протяжении суток. Юную пациентку экстренно госпитализировали.

Первоначально подозрения специалистов пали на отравление, однако анализы не подтвердили эту версию. Неврологическое обследование также не показало органических поражений головного мозга.

Медики провели комплексную терапию по стимуляции центральной нервной системы и нормализации метаболических процессов. После нескольких дней лечения девочка пришла в сознание.

Школьнице диагностировали тяжелое аффективное расстройство, причиной которого мог стать сильный стресс из-за проблем в школе и личных переживаний. К работе с подростком подключились психиатр, невролог, логопед и психолог.

После полного курса лечения в центре состояние девочки стабилизировалось. Пациентку выписали домой, но за ее самочувствием продолжат наблюдать специалисты.

Ранее врач Максим Алексеев объяснил, что тяга ко сну днем может быть обусловлена как заболеваниями, так и образом жизни человека.