Врач Алексеев: тяга ко сну днем может быть связана как с заболеваниями, так и с образом жизни

Невролог и мануальный терапевт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев в беседе с «Известиями» объяснил, что тяга ко сну днем может быть обусловлена как заболеваниями, так и образом жизни человека.

Он подчеркнул важность регулярного режима, отмечая, что организм начинает подготовку к пробуждению уже в пять утра, выделяя необходимые гормоны. Пропуск этого пика концентрации гормонов может привести к недостаточной дневной бодрости, даже если продолжительность сна увеличена.

Алексеев также упомянул, что изменение ритма жизни требует адаптации организма к новым биоритмам. Помимо этого, он обратил внимание на влияние питания на дневную активность. Плотный ужин с высоким содержанием углеводов может ухудшить утреннюю бодрость, а легкое обезвоживание снижает кровообращение и снабжение мозга кислородом, вызывая вялость.