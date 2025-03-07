Агрессивную змею нашли в лифте жилого дома на юго-западе Москвы

Житель дома в московском районе Черемушки обнаружил в лифте агрессивную змею. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По словам обратившегося, рептилия в длину примерно 30-40 сантиметров. Самому ему медицинская помощь не требуется.
Другой информации о происшествии пока нет.
Ранее другая змея напугала жильцов дома на Веерной улице. Пресмыкающееся длиной около метра не нападало на людей, но все равно перепугало их, выползя на лестничную клетку из одной из квартир. Как рептилия туда попала, неизвестно. Позже непрошеную гостью удалось поймать.
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