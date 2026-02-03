В Подмосковье изолировали всех контактировавших с больным оспой обезьян

Роспотребнадзор: всех контактировавших с больным оспой обезьян изолировали

В Подмосковье изолировали всех, кто контактировал с больным, у которого подтвердили оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболевание выявили у мужчины, которого госпитализировали с характерной сыпью. Специалисты организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Так как заражение происходит при тесном физическом контакте с больным человеком, установили медицинское наблюдение за кругом общения пациента. Всех, кто с ним контактировал изолировали до окончательных результатов теста на заболевание.

Для постановки диагноза использовали современные тест-системы Роспотребнадзора. В жилище инфицированного мужчины провели дезинфекцию.

По данным пресс-службы, основной зоной распространения вируса остается Африка. За последние 12 месяцев там зафиксировали более 50 тысяч случаев.

Состояние пациента с подтвержденным диагнозом врачи оценили как средней степени тяжести. Больной находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы, ему оказывают всю необходимую помощь.