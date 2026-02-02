Состояние заболевшего оспой обезьян в Подмосковье оценили как среднее

Состояние пациента с подтвержденным диагнозом оспа обезьян врачи оценили как средней степени тяжести. Больной находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы, ему оказывают всю необходимую помощь. Об этом заявил председатель правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении», — отметил глава ведомства.

По его словам, симптомы заболевания у ранее контактирующего с больным отсутствуют. Минздрав области вместе Роспотребнадзором Подмосковья проводят все противоэпидемические мероприятия. Ситуация под контролем.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что социальная дистанция и личная гигиена уберегут от оспы обезьян. Также врач призвала избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания.