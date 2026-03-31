В Подмосковье двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением», — рассказали представители федеральной службы.

Специалисты работают над выявлением контактных лиц и проводят обследования, эксперты взяли забор биоматериала и выдали предписание на дезинфекцию.

Заразиться оспой обезьян можно при контакте с поврежденными участками кожи больного, предметами и материалами из очагов поражения инфицированного. Для диагностики в Роспотребнадзоре разработали и зарегистрировали современные высокотехнологичные тест-системы, позволяющие обнаружить вирус в кратчайшие сроки.

Россиян призвали во время заграничных поездок избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о непростой ситуации с оспой обезьян в мире.