Онищенко предупредил о непростой ситуации в мире по оспе обезьян
Число заболевших оспой обезьян в последние годы значительно увеличилось. Об этом сообщил ТАСС академик РАН бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По его словам, счет идет на десятки тысяч, а основным механизмом передачи остается воздушно-капельный путь. При этом предыдущий заболевший в России, по мнению Онищенко, мог заразиться уже внутри страны.
«Двое приехали в феврале, последний был госпитализирован 24 марта», — добавил он.
Онищенко подчеркнул, что самое главное — как можно быстрее изолировать больного при подозрении на оспу обезьян. Кроме того, необходимо разработать вакцину от нее.
Ранее он рассказал, что завоз оспы обезьян вполне ожидаем зимой, поскольку в это время мало ультрафиолетового излучения, которое позволяет справиться с вирусом.