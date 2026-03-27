Онищенко предупредил о непростой ситуации в мире по оспе обезьян

Число заболевших оспой обезьян в последние годы значительно увеличилось. Об этом сообщил ТАСС академик РАН бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, счет идет на десятки тысяч, а основным механизмом передачи остается воздушно-капельный путь. При этом предыдущий заболевший в России, по мнению Онищенко, мог заразиться уже внутри страны.

«Двое приехали в феврале, последний был госпитализирован 24 марта», — добавил он.

Онищенко подчеркнул, что самое главное — как можно быстрее изолировать больного при подозрении на оспу обезьян. Кроме того, необходимо разработать вакцину от нее.

Ранее он рассказал, что завоз оспы обезьян вполне ожидаем зимой, поскольку в это время мало ультрафиолетового излучения, которое позволяет справиться с вирусом.