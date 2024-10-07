В пяти районах Краснодарского края ввели карантин по мраморному клопу

В Северском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Анапе и Сочи ввели карантин по мраморному клопу. Об этом сообщило местное издание «Краснодар и край» .

По его данным, насекомые атаковали более четырех тысяч гектаров территории. Ища место для зимовки, они проникают в дома и облепляют окна и стены. У части жителей от этого начинается аллергия.

В августе туристка, приехавшая отдохнуть в Анапу, обнаружила клопов в своем гостиничном номере. Насекомые дали о себе знать на второй день. После скандала девушку и ее подругу переселили. Роспотребнадзор поручил региональному управлению провести проверку.

Биолог Ольга Трофимова предупредила, что встретить клопов можно повсюду. При поездке в метро она рекомендовала выбирать жесткие пластиковые или металлические сиденья, в поезде дальнего следования — осмотреть постельные принадлежности.