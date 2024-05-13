Биолог Трофимова рассказала, что постельных клопов можно подцепить как в поезде, так и в метро | 360°

Общество 13 мая 2024, 12:09 Биолог Трофимова рассказала, что постельных клопов можно подцепить как в поезде, так и в метро

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ольга Трофимова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что так называемый постельный клоп может встретиться как в поезде, так и в метро. Насекомое питается кровью позвоночных и часто живет в городских квартирах.

Во время поездки в метро эксперт порекомендовала выбирать жесткие пластиковые или металлические сиденья. В вагоне поезда перед сном следует осмотреть матрац, подушки и постельное белье.

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«Клопы размером с чечевицу и довольно медлительные, поэтому, пока они не успели спрятаться, их легко увидеть», — пояснила Трофимова.

В заключение биолог призвала тщательно осмотреть тело для поиска клопов после длительной поездки в общественном транспорте.