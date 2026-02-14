Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех

До трех увеличилось число заболевших оспой обезьян пациентов, проходящих лечение в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«В настоящее время в Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с диагнозом „оспа обезьян“», — отметили в больнице.

Врачи оценивают состояние заболевших как удовлетворительное. Им оказывают медицинскую помощь, всех выпишут после выздоровления и прохождения плановых карантинных мероприятий.

В медучреждении добавили, что представители Роспотребнадзора занимаются мониторингом полученных от инфицированных биоматериалов.

В январе первый случай заражения оспой обезьян выявили в Азербайджане. Заболевание обнаружили у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки. О какой именно стране идет речь, не уточняется.