В Петербурге врачи спасли женщину с опухолями весом 18 кг

В Санкт-Петербурге прошла уникальная операция по удалению одной гигантской и трех менее крупных забрюшинных опухолей 72-летней пациентке. Общий вес отсеченных тканей достиг 18 килограммов, сообщила пресс-служба Мариинской больницы.

Женщину направили в стационар из-за угрозы жизни. Новообразования в животе мешали ей дышать и питаться.

Обследование показало гигантскую опухоль размеров 40×30×30 сантиметров в забрюшинном пространстве с прорастанием в ободочную кишку, еще одну крупную у мочевого пузыря, третью без инвазии в другие структуры и четвертую в желудке.

Врачи в процессе шестичасовой операции удалили три забрюшинные опухоли и провели резекцию желудка. Общий вес новообразований составил 18 килограммов. Теперь женщина может самостоятельно питаться и заботиться о себе.

Ранее в Подмосковье спасли женщину с опухолью весом 750 граммов. Она занимала брюшную полость и область малого таза пациентки.