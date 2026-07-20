Женщину с опухолью малого таза весом свыше 750 граммов спасли в больнице в Рузе

В Рузской больнице врачи успешно удалили крупное новообразование, которое практически полностью занимало брюшную полость и область малого таза пациентки. По размеру опухоль была сопоставима с плодом на 26-й неделе беременности, когда вес эмбриона превышает 750 граммов.

Несмотря на сложность случая, операцию удалось выполнить через несколько небольших проколов.

«Во время операции мы эвакуировали около 4000 миллилитров содержимого кистомы, после чего удалили опухоль. При столь крупных образованиях лапароскопический доступ считается технически сложным, однако именно он позволяет значительно снизить травматичность лечения, сократить период восстановления и быстрее вернуть пациента к привычной жизни», — рассказала заведующая гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог Рузской больницы Елена Медведева.

После операции женщина чувствовала себя хорошо, ее уже выписали. Сейчас пациентка продолжает наблюдаться у специалистов амбулаторно. Дальнейшую тактику лечения определят после получения результатов гистологического анализа удаленного образования.

Медики напоминают, что регулярные осмотры у гинеколога помогают выявить заболевания на ранних стадиях и снизать риск развития опасных осложнений.