В Омской области предложили запретить продажу вейпов с 1 сентября

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил областному Минздраву подготовить к 1 августа законопроект, запрещающий розничную продажу вейпов, жидкости и других электронных никотиновых систем в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале .

На прошлой неделе Госдума приняла федеральный закон, который позволяет регионам самим принимать подобные решения.

«У нас много предложений на этот счет от общественных организаций и общественности в целом», — подчеркнул Хоценко.

По его словам, закон должен быть полностью готов к подписанию до 1 сентября.

Ранее общественница Анна Сорочинская заявила, что доля контрафактных вейпов на российском рынке достигла 60%. С 1 сентября можно будет блокировать сайты, продающие никотиносодержащую продукцию, не дожидаясь решения суда.