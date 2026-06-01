Рынок вейпов вышел из-под контроля: уровень контрафакта достиг 60%

Действующие в России уже несколько лет ограничения на продажу детям и подросткам никотиносодержащей продукции, включая вейпы, остаются зависимы от решений продавцов, которых от нарушения норм не останавливают ни штрафы, ни даже уголовная ответственность. Об этом в комментарии 360.ru заявила исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Она подчеркнула, что любые новые ограничения загоняют недобросовестных предпринимателей в тень, что только увеличивает рынок контрафактной продукции, где сейчас уровень никотиносодержащих жидкостей для вейпов достиг 60%.

По ее словам, продавцы в нарушении закона переходят на продажу своих опасных для здоровья товаров онлайн, хотя этот запрет действует с 2021 года. Но решение для завершения этого вопроса уже есть.

«С 1 сентября заработает мера досудебной блокировки интернет-ресурсов, которые продают табачную и никотиносодержащую продукцию. Это решение уже принято и теперь, если сайт нарушает закон, то его можно заблокировать сразу. Раньше на это уходило до двух--трех месяцев», — заявила Сорочинская.

Она добавила, чтобы окончательно спасти детей и подростков от отравляющих веществ, одних законов недостаточно, нужно ужесточать контроль за их исполнением.

«Здесь проблема в том, что органы столкнулись с проблемами в организации проверочных мероприятий, поэтому розничная торговля не соблюдает запреты, хотя и штраф подняли до двух миллионов рублей и ввели уголовную ответственность за повторное нарушение», — отметила Сорочинская.

С понедельника, 1 июня, в России вступили в силу поправки, которые вывели из теневого сектора вейпы и электронные сигареты без никотина. Теперь, как и остальные курительные аппараты, их можно продавать только в обычных магазинах.

