Подростка с опухолью мозга размером с ладонь спасли в медцентре Рошаля

Фото: Медицинский пост в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля экстренно доставили подростка, у которого за несколько дней до этого внезапно появились неконтролируемые судорожные приступы. Во время обследования специалисты обнаружили у пациента крупную опухоль лобно-теменной области головного мозга размером шесть на девять сантиметров.

Медики предупредили, что без своевременного лечения новообразование могло привести к развитию эпилепсии, выраженной неврологической симптоматики и нарушению двигательных функций. Поэтому было принято решение о срочной операции.

Доброкачественная опухоль росла из твердой мозговой оболочки, успела распространиться в венозный синус и отличалась необычайно плотной структурой.

«С помощью нейрохирургического микроскопа мы провели пациенту операцию по удалению опухоли лобно-теменной области, в ходе которой аккуратно удалили новообразование и пораженную твердую мозговую оболочку; по ходу дошли до венозного синуса — его пришлось перевязать. После этого мы выполнили пластику дефекта твердой мозговой оболочки, а собственную кость черепа поставили на место», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день подросток самостоятельно ходил по отделению без слабости и головокружения, а спустя неделю его выписали домой для дальнейшего восстановления.