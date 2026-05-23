В Новосибирске балерину увезли с репетиции из-за кровотечения после бурной ночи

В Новосибирске балерину госпитализировали прямо с репетиции из-за боли в животе и кровотечения. Она вышла на работу, несмотря на разрыв яичника, сообщил телеграм-канал Shot .

Врачам 24-летняя балерина рассказала, что живот заболел в начале недели после бурной ночи. Она проигнорировала симптомы, выпила обезболивающее и пошла на репетицию.

Травма оказалась серьезной, в театре у девушки открылось кровотечение. Ее экстренно госпитализировали и диагностировали апоплексию яичника.

Кровотечение купировали. Ближайшие три недели балерине запрещены танцы, поднятие тяжестей и половая жизнь.

