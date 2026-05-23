Россиянину удалили восемь зубов после установки виниров в Стамбуле

Жителю Санкт-Петербурга пришлось удалить восемь зубов после дорогостоящей установки виниров в Стамбуле. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В турецкую клинику мужчина обратился во время отдыха, поскольку его беспокоил кариес. Однако местный стоматолог предложил сделать сразу «голливудскую улыбку» — за неделю и 200 тысяч рублей установить белоснежные виниры.

Россиянину за несколько часов обточили все зубы, а через пару дней поставили коронки. Пациент жаловался на боль, но врач в ответ только подточил микропротезы.

Со временем петербуржец почувствовал себя хуже: челюсть стала постоянно болеть, появились трудности с приемом пищи. В России он обратился к другим специалистам, которых шокировала работа, сделанная в Стамбуле.

По словам российских медиков, мужчине не провели ортодонтическое лечение, обязательное перед установкой виниров. В итоге у него сформировался неправильный прикус, влияющий на всю челюсть. Также под коронками нашелся пульпит.

В результате пациенту удалили восемь зубов. Стоимость лечения превысила два миллиона рублей.

Ранее стало известно, что мужчина во Владивостоке умер от анафилактического шока при пересадке волос.