В Москве создали искусственный хрусталик, превосходящий зарубежные аналоги

Линзы для замены природного хрусталика разработали в научно-техническом комплексе (МНТК) «Микрохирургия глаза» в Москве, они будут доступны по полису ОМС, рассказал генеральный директор МНТК Дмитрий Арсютов. Об этом сообщили «Вести» .

Искусственный хрусталик, который можно установить бесплатно в настоящее время, позволяет пациенту хорошо видеть либо вблизи, либо на расстоянии. У новой же разработки под названием «Ясень» таких ограничений нет, рассказал Арсютов.

Первую партию линз для лечения катаракты из 500 штук уже изготовили в МНТК. «Ясень» уже с 2026 года включен в программу госгарантии и будет доступен бесплатно по ОМС.

Директор комплекса сообщил, что планируется выпускать от 25 до 50 тысяч линз в год.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала, что операция по замене хрусталика доступна по полису обязательного медицинского страхования.