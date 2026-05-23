В мире число людей с психическими расстройствами выросло почти на 100%

«В 2023 году в мире насчитывалось 1,17 миллиарда случаев психических заболеваний <… >. Эти оценки отражают рост числа случаев распространенности на 95,5% в период с 1990 по 2023 год», — заявили в материале.

Исследование провела команда ученых из России, США, Австралии, Китая и других стран. Они отметили существенный прирост таких случаев психических нарушений, как булимия, шизофрения, тревожные расстройства, дистимия, депрессия и расстройства поведения. Исследователи проанализировали данные из 204 стран мира в период с 1990 по 2023 год.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, что бессонница может указывать на депрессию и эндокринные нарушения. При тревожных расстройствах чаще всего трудно засыпать, как и при нарушениях работы щитовидной железы.