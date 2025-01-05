В Минздраве рассказали, у кого метапневмовирус протекает тяжелее всего

Тяжелое течение метапневмовируса грозит маленьким детям и людям старше 65 лет. Группы риска тяжелого течения этой болезни РИА «Новости» назвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет и лица, страдающие иммунодефицитом», — отметил он.

По словам эксперта, метапневмовирус схож по симптомам со многими другими ОРВИ. У заразившегося появляются кашель, насморк, повышение температуры и одышка. Он отметил, что у взрослых болезнь может протекать практически бессимптомно.

Чуланов подчеркнул, что метапневмовирус успел широко распространиться по всему миру, его относят к типичным возбудителям ОРВИ. В России инфекции чаще проявляется в сезонные подъемы заболеваемости.

Ранее в Китае забили тревогу из-за вспышки метапневмовируса человека. Больницы в провинциях страны переполнены пациентам с этим заболеванием.