Врачи в Китае забили тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса

Вспышку метапневмовируса человека (hMPV) зафиксировали в Китае. Врачи уже бьют тревогу из-за того, что заболевание создало для них значительную нагрузку, сообщило Daily Star.

Пациенты поступают в больницы с ознобом, кашлем, болью в горле, слабостью и головокружением. Наиболее восприимчивы к инфекции дети, что делает их особенно уязвимыми.

Кроме того, в Китае продолжают распространятся грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим население страны призвали соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук.

Ранее ученые назвали 11 заболеваний, которые могут стать источниками новых пандемий в 2025 году. В этом списке оказались холера, чесотка, птичий грипп и корь. В связи с этим врачам нужно быть особо внимательными, чтобы не пропустить начало возможного распространения опасных инфекций.