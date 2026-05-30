В Минздраве рассказали об особенностях отпуска лекарств по электронным рецептам

Переход на электронные рецепты не создаст неудобств для пациентов, в том числе пожилых людей. Для получения лекарств не потребуется обязательно пользоваться смартфоном или компьютером, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«От пациентов не требуется обязательно использовать смартфоны или компьютеры, электронные системы для получения лекарств — вся необходимая информация вносится врачом и сразу доступна для работника аптеки», — пояснил он.

Найти рецепт можно будет по номеру СНИЛС пациента.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что Минздрав готовит законопроект о переводе рецептурных препаратов на электронные рецепты в ряде регионов.

Кузнецов отметил, что такой рецепт станет цифровым аналогом бумажного бланка. Врач сможет оформлять его дистанционно во время телемедицинских консультаций, а документ будет храниться в единой системе здравоохранения.

Ранее Минздрав расширил список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.