В Минздраве рассказали о безопасной дозе алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, его вообще лучше не употреблять. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный директор центра, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.

По его словам, употребление алкоголя, курение и переедания — это главные факторы, ухудшающие работу сердца.

«Алкоголь лучше вообще не употреблять в силу того, что так называемой безопасной нормы не существует. Потребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к развитию нарушений сердечного ритма, в том числе и жизнеопасных», — заявил Бойцов.

Употребление алкоголя усугубляет уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, добавил академик.

Гипертониками посоветовали ограничить в рационе соленые продукты и отказаться от алкоголя. Избыток натрия задерживает жидкость и повышает давление, алкоголь и хронический стресс перегружают сердце и поддерживают напряжение сосудов.