Гипертоникам посоветовали сократить потребление соли и больше двигаться

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал, что лечение гипертонии во многом зависит от изменения образа жизни. В некоторых случаях это помогает снизить давление без повышения дозировки препаратов, сообщает « Свободная пресса ».

Гаврикин рекомендовал ограничить соль до 5 граммов в день с учетом ее содержания в хлебе, сыре и соусах. Избыток натрия задерживает жидкость и повышает давление. Врач также призвал контролировать вес: каждые лишние 4,5 килограмма повышают систолическое давление на 4,5 миллиметра ртутного столба.

Специалист посоветовал заниматься ходьбой, плаванием или лечебной физкультурой не менее 30 минут в день четыре-пять раз в неделю. Кроме того, он рекомендовал отказаться от курения, ограничить алкоголь, наладить сон и использовать техники расслабления. Никотин, алкоголь и хронический стресс перегружают сердце и поддерживают напряжение сосудов.

Давление 140 на фоне терапии не требует паники, но указывает на необходимость скорректировать лечение, отметил врач. Сначала следует пересмотреть образ жизни, а изменение терапии обсуждать только с врачом.

«Гипертония — это марафон, а не спринт», — резюмировал Гаврикин.