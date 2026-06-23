В Минздраве рассказали, что алкогольная ломка может стать причиной смерти

Алкогольный абстинентный синдром считается одним из самых тяжелых и опасных для жизни. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные Минздрава Пензенской области.

Согласно информации ведомства, спиртное оказывает системное воздействие на все механизмы нейрорегулирования. Оно поражает весь организм, вызывая серьезные метаболические нарушения, такие как гипоксия (кислородное голодание клеток), сбой кислотно-щелочного баланса и нарушение водно-электролитного обмена.

В более тяжелых случаях развиваются нарушения работы центральной нервной системы, галлюцинации и острая боль. Эксперты подчеркивают, что алкогольная ломка может стать причиной летального исхода.