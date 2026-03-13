В Минздраве раскрыли, после какого возраста появляются признаки старения

Первые клинические проявления старения наблюдаются обычно после 60 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, у части людей возрастные заболевания проявляются еще до 60 лет, если имеются факторы риска.

«Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет, далее их частота постепенно нарастает», — сказала она.

Кроме того, в возрасте 75–80 лет у россиян может сформироваться полиморбидность (наличие двух и более хронических заболеваний у одного человека), а также гериатрические синдромы, в числе которых нарушения памяти, снижение слуха и зрения. Качество жизни человека может начать падать.

Ткачева добавила, что формально пожилой возраст начинает отсчитываться с 60 лет, но биологический может значительно отличаться от паспортного.

Ранее ученые из США выяснили, что люди, часто контактирующие с токсичными людьми, начинают быстрее стареть.