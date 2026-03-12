Американские ученые выяснили, что общение с токсичными людьми ускоряет старение клеток

Исследование ученых из Университета Индианы и Нью-Йоркского университета доказало, что частые контакты с неприятными людьми увеличивают скорость биологического старения. После беседы с такими собеседниками возникает усталость и подавленность, однако оказывается, что последствия гораздо глубже — токсичное окружение способствует преждевременному износу клеток организма, сообщил сайт atas.info .

Эксперты подчеркнули важность установления границ и минимизации контактов с негативными персонами для сохранения молодости и здоровья.

В исследовании приняли участие жители Индианы разного возраста, чьи образцы слюны проанализировали на наличие эпигенетических изменений, свидетельствующих о клеточной деградации. Результаты показали заметную корреляцию между количеством неприятных взаимоотношений и биологическими признаками старения.

Таким образом, ученые призвали внимательнее относиться к своему социальному кругу и избегать негативных влияний для поддержания оптимального самочувствия и долголетия.