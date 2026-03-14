В Минздраве опровергли невозможность лечения ВИЧ и туберкулеза по ОМС

Лечение ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний включено в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно», — подчеркнул он, добавив, что финансирование идет из федерального и региональных бюджетов.

Таким образом, в Минздраве опровергли, что больные ВИЧ и туберкулезом не могут лечиться по ОМС.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что программа обязательного медицинского страхования не покрывает лечение заболеваний, передающихся половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита, а также СПИДа, туберкулеза, расстройств поведения и некоторых других.