Россиянам назвали болезни, которые не лечат по ОМС

Глава ВСС Уфимцев: туберкулез и СПИД не лечатся по программе ОМС
Ряд заболеваний в России не лечат по программе обязательного медицинского страхования. О них РИА «Новости» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
«В программу ОМС не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные синдромом приобретенного иммунодефицита, вирусом иммунодефицита, расстройства поведения, туберкулез и ряд других», — сообщил он.
Глава ВСС добавил, что перечень состояний и заболеваний по оказанию бесплатной медицинской помощи ежегодно корректируют в составе госгарантий.
«Важно понимать, что система ОМС — социальный гарант. Ее построили на принципах приоритета жизненно важной помощи», — объяснил Уфимцев.
Все остальное переходит в сферу личного финансирования гражданина — через ДМС или платные услуги, заключил он.
