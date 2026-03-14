Россиянам назвали болезни, которые не лечат по ОМС

Глава ВСС Уфимцев: туберкулез и СПИД не лечатся по программе ОМС

Ряд заболеваний в России не лечат по программе обязательного медицинского страхования. О них РИА «Новости» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

«В программу ОМС не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные синдромом приобретенного иммунодефицита, вирусом иммунодефицита, расстройства поведения, туберкулез и ряд других», — сообщил он.

Глава ВСС добавил, что перечень состояний и заболеваний по оказанию бесплатной медицинской помощи ежегодно корректируют в составе госгарантий.

«Важно понимать, что система ОМС — социальный гарант. Ее построили на принципах приоритета жизненно важной помощи», — объяснил Уфимцев.

Все остальное переходит в сферу личного финансирования гражданина — через ДМС или платные услуги, заключил он.

