Академик РАН Тутельян заявил, что в России 56% жителей имеют избыточный вес

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что в России 56% жителей имеют избыточный вес, а 22–26% страдают от ожирения. Об этом сообщили «Известия» .

Тутельян перечислил основные факторы, способствующие увеличению числа людей с ожирением. Среди них — высокая калорийность пищи, дефицит витаминов и минералов, недостаточное употребление овощей и фруктов, а также чрезмерное потребление соли.

Специалист подчеркнул, что здоровое питание может предотвратить до 80% случаев инфарктов, инсультов и сахарного диабета. При этом от 30 до 50% причин этих заболеваний связаны с неправильным питанием. Жители страны, по его словам, потребляют сахара в четыре раза больше рекомендуемой нормы, а насыщенных жиров — в 1,5–2 раза больше.