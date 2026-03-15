В Минздраве назвали средний возраст выявления рака в России

Средний возраст выявления рака в России составил около 65 лет. Об этом главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам Каприна, чаще всего врачи впервые находят злокачественные опухоли у людей пенсионного возраста. При этом за последнее десятилетие средний возраст таких пациентов почти не изменился — он увеличился всего лишь на год.

«Основной пик первичного выявления по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал Каприн.

Он уточнил, что еще 10 лет назад средний возраст онкопациента составлял около 64 лет и такая динамика отражает лишь изменение возрастной структуры в целом.

«Это отражает общую демографическую тенденцию старения населения, а не „омоложение“ рака», — заключил он.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что рак желудка оказался одним из самых часто встречающихся видов онкологических заболеваний в России. Кроме того, опухоли часто возникают в органах, которые контактировали с внешней средой, — коже, легких и ЖКТ.